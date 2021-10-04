السمري: تأجيل انتخابات الزمالك لمدة قصيرة أفضل من الدخول في النفق المظلم

شدد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على أن تأجيل الانتخابات لمدة معينة أفضل من الدخول في النفق المظلم بالطعن عليها بعد نهايتها.

حسين السمري قال في تصريحات لقناة صدى البلد: "لجنة تنقية العضويات لاحظت بعض المشكلات في بعض العضويات وبالتالي أبلغت مديرية الشباب والرياضة وكانت وجهة نظرهم تأجيل الدعوى للإطمئنان على صحة هذه العضويات".

وأضاف "تأجيل الانتخابات لأسبوع أو اثنين أو حتى 31 أكتوبر أفضل من الدخول في نفق الطعن على الانتخابات بعد إقامتها".

وتابع "موعد فتح الترشيح الجديد؟ نحن في انتظار إبلاغ مديرية الشباب والرياضة لنا بالانتهتاء من تنقية العضويات. مديرية الشباب والرياضة زادت من عدد أعضاء اللجنة المتواجدة لإنجاز مهامها في وقت أسرع".

وأتم "أمامنا فرصة حتى 31 أكتوبر وهي الفرصة الأخيرة لنا، إذا لم يحدث هذا فسيكون علينا الانتظار حتى يوليو 2022".

حسين السمري أوضح في وقت سابق لـFilGoal.com نظام الدعوى للنتخابات وموقف اللجنة المعينة.(طالع التفاصيل)