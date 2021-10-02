الزمالك لـ في الجول: لجنة تنقية العضويات في النادي منذ السبت الماضي.. وهذا مصير الانتخابات

شرح حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك موقف انتخابات النادي، بعد إعلان مديرية الشباب والرياضة بطلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وقال السمري لـ FilGoal.com: "إجراءاتنا في الدعوة للانتخابات صحيحة وفقا للائحة النظام الأساسي للزمالك وهي اللائحة الاسترشادية الخاصة باللجنة الأولمبية".

وأوضح "لجنة مديرية الشباب والرياضة التي تنقي العضويات من ناحية من يحق له حضور الجمعية العمومية بالنظر لتسديدهم لالتزماتهم المالية وخلافه، في النادي منذ السبت الماضي".

وشدد "قانون الرياضة ينص على الدعوة للانتخابات بين 1 يونيو و31 أكتوبر، وإقامتها بعد 45 أو 60 يوما من تاريخ فتح باب الترشح. الخطاب الرسمي ببطلان فتح باب الترشيح يصل للنادي صباح الأحد وسيتم إيقاف تلقي الترشيحات، لكن الإجراءات الخاصة بالانتخابات مازالت في موعدها".

وأتم "عندما تنهي لجنة تنقية العضويات عملها، سيتم الدعوة للانتخابات مباشرة وإقامتها بعد 45 أو 60 يوما".

وفي وقت سابق، دد محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أن إعلان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، إجراء طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد قرار بالمد للجنة المعينة بإدارة شؤون الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن أمس الجمعة فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتقدم عمر هريدي للرئاسة، و3 مرشحين آخرين للعضوية.