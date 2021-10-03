سكاي: رانييري وافق على العودة للدوري الإنجليزي

كشفت شبكة سكاي سبورت عن وصول الإيطالي كلاوديو رانييري لاتفاق مع واتفورد لتدريب الفريق.

وكان واتفورد قد أعلن عن إقالة تشيسكو مونوز من تدريب الفريق صباح اليوم الأحد بعد سبع جولات من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقا لسكاي فإن رانييري قد وافق على عرض واتفورد لتدريب الفريق خلفا لمونوز، وسيصل إنجلترا لتوقيع العقد غدا الإثنين.

ويحتل واتفورد حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط بعد نهاية الجولة السابعة.

المحطة الأخيرة لرانييري كانت مع سامبدوريا ورحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز التاسع.

وسبق لرانييري التدريب ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي من قبل كان آخرهم مع فولهام في موسم 2018-2019، والأولى كانت مع تشيلسي منذ عام 2000 حتى 2004.

بينما كانت المحطة الأهم في لرانييري في الدوري الإنجليزي وفي تاريخه المهني هي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، في واحدة من أكبر المفاجآت، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الموسم التالي بسبب سوء النتائج.

وحصل رانييري على لقب كأس إيطاليا مع فيورنتينا موسم 1995-1996، كما قاد فالنسيا للتتويج بكأس ملك إسبانيا في 1998-1999، وكأس الإنترتوتو في 1998، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في 2004.