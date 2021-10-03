جوارديولا: أحب الدوري الإنجليزي.. والقرارات تكون صعبة على الحكام في أنفيلد وأولد ترافود

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه خلال مباراة ليفربول على الرغم من التعادل.

وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "إذا سألتني عن النقاط فأنا سعيد بالطبع، وإذا سألتني عن الأداء فأنا أكثر من سعيد".

واستمر "الطريقة التي لعبنا بها الثلاث مباريات الأخيرة كانت رائعة، لعبنا بالكثير من اللاعبين ولعبوا جميعا بشخصية ولكن للأسف لم نتمكن من الفوز".

وأكمل "عدنا مرتين من نتيجة 1-0 و2-1 وأظهر الفريق شخصية لا تصدق".

وتحدث جوارديولا عن اعتراضله على عدم تعرض جيمس ميلنر للطرد قائلا: "كانت بطاقة صفراء واضحة للغاية، أعرف أن هذا الأمر ليس سهلا بالنسبة للحكم في أنفيلد وأولد ترافورد، يكون هناك الكثير من الضغط على الجميع، كرة القدم تدور حول المشاعر ولكن كانت بطاقة صفراء واضحة".

وتابع "ضد هذا الفريق وهو واحد من أفضل ثلاثة فرق في العالم، تحدث تلك الهوامش الصغير فرقا، كان بيرناردو سيلفا حرا والطريقة التي أوقفها به ميلنر كانت تستحق بطاقة صفراء والحكم يعلم ذلك".

وأضاف "أنا أحب الدوري الإنجليزي الممتاز،أهنئ ليفربول ولاعبيهم لهذا السبب كان الفرقان يتقاتلان على الفوز بالدوري خلال السنوات الماضية، نحن بشكل عام راضين عن الأسبوع الذي كنا فيه".

وأوضح "في الاستراحة قلت بأننا لن نستطيع أن نقدم ما قدمناه خلال الشوط الأول في الشوط الثاني".

وشدد "الأسف الوحيد الذي نشعر به كفريق في الهزيمة 2-0 من باريس سان جيرمان وفقدنا للسيطرة واعتقادنا بأن الأمر قد انتهى".

واتم "أنا أحب الفوز بشكل عام، وكانت المباراة صعبة جدا أمام ليفربول كالمعتاد".

بذلك التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 15 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي، كما ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 14 في المركز الثالث.