هندرسون: هدف صلاح مذهل.. إنه مميت في هذه المواقع

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 20:54

كتب : أحمد أباظة

ليفربول - ميلان - هندرسون - محمد صلاح

أبدى جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول اعتقاده أن فريقه كان يستحق الفوز على مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في قمة منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "أعتقد أننا لم نكن محظوظين بعض الشيء بعدم الخروج بالنقاط الثلاث".

وأضاف "لم نضغط بالطريقة الصحيحة في الشوط الأول. بدايتنا كانت مقبولة ولكن بعد أول 10 دقائق لم نستطع مجاراتهم كما كنا نفضل. شعرت أننا نجحنا في ذلك خلال الشوط الثاني".

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وعن هدف محمد صلاح قال قائد ليفربول: "كان مذهلا. صلاح واصل التغلب على اللاعبين وهو مميت في هذه المواقع. للأسف لم يكن هذا هدف الفوز".

وسجل صلاح الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 76 بعد عمل فردي مذهل، ولكن كيفن دي بروين نجح باسترداد التعادل في الدقيقة 81.

وتابع هندرسون "أعتقد أننا نشعر بالإحباط عموما. كان بمقدورنا أن نلعب بصورة أفضل في الشوط الأول، وفي آخر 10 دقائق أيضا، حين تقدمنا 2-1 كان يجب أن ننهي المباراة ونخرج بالفوز".

واختتم "هناك إيجابيات للخروج بها، وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي فريق جيد وأنها كانت مباراة صعبة إلا أن هناك بعض الإحباط بصورة عامة".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.

صلاح هندرسون ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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