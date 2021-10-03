فينجادا لـ في الجول: سنظل نتذكر هدف صلاح في مانشستر سيتي إلى الأبد

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 20:52

كتب : بسام أبو بكر

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

وصف نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري هدف محمد صلاح في شباك ليفربول بالهدف المدهش.

وسجل محمد صلاح هدفا رائعا وصنع آخر في تعادل فريقه ليفربول مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي عظيم، وسنظل نتذكره إلى الأبد".

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وأضاف "نأمل أن يتعافى بشكل جيد وأن يجلب موهبته المذهلة لمساعدة منتخب مصر في المباراة المقبلة".

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 6 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وأخيرا أنجولا دون نقاط.

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