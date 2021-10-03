هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت على ملعب آنفيلد..

سجل لليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح بينما سجل لمانشستر سيتي فيل فودين وكيفن دي بروين.

التشكيل

🔵 تشكيل مانشستر سيتي - جابرييل خيسوس يقود الهجوم لمواجهة الريدز pic.twitter.com/H9Es4NvYSn — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2021

أحداث المباراة

المباراة بدأت بسيطرة من مانشستر سيتي على الكرة دون خطورة على المرمى في الـ20 دقيقة الأولى.

الفرصة الأولى جاءت عن طريق فيل فودين بعد مراوغات من بيرناردو سيلفا ولكن الجناح الإنجليزي فشل في إسكانها الشباك.

الدقيقة 30 شهدت مطالبات من لاعبي مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء بعد دفع جيمس ميلنر لفيل فودين ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

جريليش انفرد بعدها بأليسون بيكر ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

تواصل ضغط مانشستر سيتي بعدها لتأتي رأسية دي بروين بجوار القائم بعد عرضية من فيل فودين في الدقيقة 34.

فيل فودين كاد أن يسجل أول أهداف المباراة بعدها، تمريرة طويلة من إديرسون ليخرج أليسون من مرماه ويخرجها لرمية تماس وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بشكل مخالف وحاول ضغط مانشستر سيتي ليسدد ديوجو جوتا تسديدة قوية ينقذها إديرسون مع الدقيقة 49.

الدقيقة 57 شهدت أول أهداف المباراة، صلاح يراوغ كانسيلو ورودري ويمرر الكرة لماني يودعها الشباك.

جوارديولا تدخل أولا بدخول رحيم ستيرلنج في مكان جاك جريليش مع الدقيقة 65، رد عليه كلوب بعدها بدقيقتين وأقحم روبيرتو فيرمينو في مكان ديوجو جوتا.

فيل فودين تمكن أخيرا من التسجيل بعد تمريرة من جابريل خيسوس وتسديدة قوية على يسار أليسون بيكر في الدقيقة 68.

7 دقائق بعدها ومحمد صلاح يتقدم من جديد لليفربول بعد مراوغة دفاع مانشستر سيتي وتسديدة قوية سكنت شباك إديرسون ليسجل الملك المصري في المباراة السابعة على التوالي.

هدف تلقى بعده بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي البطاقة الصفراء بعد اعتراضه من جديد على عدم منح ميلنر بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخله على بيرناردو سيلفا.

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رد مانشستر سيتي لم يتأخر كثيرا ليتعادل كيفن دي بروين من جديد في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية اصطدمت بماتيب لتغالط أليسون وتسكن الشباك.

فابينيو كاد أن يقتنص النقاط الثلاثة لليفربول بعد خطأ من إديرسون في إبعاد الكرة تصل لفابينيو داخل الست ياردات ولكن تدخل رودري منع هدفا أكيدا لليفربول.

الحكم احتسب بعدها 4 دقائق وقت بدل ضائع لم ينجح أحد الفريقين في اقتناص النقاط الثلاث لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في المركز الثاني ورصيد مانشستر سيتي لـ14 نقطة في المركز الثالث.