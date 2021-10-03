كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بنجاة فريقه من الشوط الأول لمباراته ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في قمة منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

في تصريحاته لـ "بي بي سي راديو 5" عقب المباراة: "شوط أول متوسط للغاية من جانبنا، ربما أقل من المتوسط. كنا سلبيين للغاية بالكرة وبدونها. كان أسوأ شوط لعبناه ضد مانشستر سيتي على الإطلاق".

وأضاف "شعرت بالارتياح حين سمعت صافرة نهاية الشوط الأول لأننا كنا مضطرين لتعديل الكثير من الأشياء وهو ما فعلناه".

وتابع "الشوط الثاني كان مختلفا تماما. إذا لعبنا الشوط الثاني فقط كنت سأفضل الفوز، ولكن بعد هذا الشوط الأول أنا سعيد بالنقطة".

وعن هدف النجم المصري محمد صلاح قال كلوب: "إنه ليس أول هدف يسجله بهذه الطريقة. أعتقد ضد نابولي وتوتنام كان هناك أهداف مشابهة، ولكنه كان من الطراز العالمي الخالص. يا له من لاعب. كما صنع الهدف الأول أيضا لساديو ماني وكان هدفا عظيما".

أما عن تبديل جيمس ميلنر في الشوط الثاني أوضح "ميلنر حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول، والكل في مانشستر سيتي غضب بسبب تدخله (في الشوط الثاني)، كان يجب أن نتصرف بوضوح".

وفي تصريحات تالية لـ "سكاي سبورتس" أضاف كلوب "أشكر الرب أن كرة القدم عبارة عن شوطين. نحن سعداء بهذا الشوط الثاني".

وعن غضب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حيال تدخل ميلنر والجدل عن أحقيته بالبطاقة الحمراء تابع "بيب انفجر غضبا بعض الشيء بشأن ذلك. لم أرَ التدخل ولكني رأيت رد فعل بيب، وبالتالي لا أعرف لماذا قام بذلك. ميلنر لعب بشكل جيد في الشوط الأول وليس من السهل الدفاع أمام هؤلاء".

أخيرا عن هدف صلاح قال كلوب: "إذا سجل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هذا الهدف سيقول الناس أن هذا لأنهم من الطراز العالمي. صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهذا هو الواقع".

وصنع صلاح الهدف الأول لساديو ماني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الثاني بعد مراوغة رائعة للغاية في الدقيقة 76.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي، ولا يزال الفريق الوحيد بلا هزيمة حتى الآن في البريميرليج.