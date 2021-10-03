صلاح: كنت أتمنى أن أقول لا ولكن التعادل مع سيتي كان عادلا

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 20:18

كتب : أحمد أباظة

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول اعتقاده أن التعادل كان النتيجة العادلة لمباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، والتي انتهت بهدفين لكل فريق على ملعب "أنفيلد" في قمة منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة لأنهم يحتفظون بالكرة كثيرا. الشوط الأول لم يكن جيدا ولكن في الشوط الثاني لعبنا بصورة جيدة. هذه هي النتيجة ويجب أن نقبلها".

وأضاف "سيطروا على المباراة منذ بدايتها وعانينا في الشوط الأول ولكن على الأقل حين عانينا ظلت النتيجة 0-0. تحدثنا في غرفة الملابس وأعتقد أننا لعبنا جيدا في الشوط الثاني".

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وعن هدفه أوضح "يجب أن أشاهده. كان ليصبح أكثر استثنائية لو فزنا بالمباراة ولكن ما حدث هو ما حدث. إنه هدف جيد ولكن ليس هناك الكثير لقوله".

أخيرا عن كون التعادل نتيجة عادلة لهذه المباراة اختتم صلاح "يجب أن أكون منصفا. مانشستر سيتي خلق الكثير من الفرص واحتفظ بالكرة كثيرا. أتمنى لو كنت قادرا على أن أقول لا، ولكن من العدل أن أقول نعم. التعادل نتيجة عادلة".

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76، كما صنع الهدف الأول الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 59.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر تشيلسي، ونقطة أيضا عن الثالث والرابع، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الترتيب.

صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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