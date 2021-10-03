صلاح يشارك فاردي الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

تراجع برونو فيرنانديز وأنتونيو في الترتيب مع عدم التسجيل في الأسبوع الأخير.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن

محمد صلاح - ليفربول - 6 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 6 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 5 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 4 أهداف

إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف

نيل موباي - برايتون - 4 أهداف

أندروس تاونسيند - 3 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - 3 أهداف

ديميراي جراي - إيفرتون - 3 أهداف

دومينيك كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 3 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 3 أهداف

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