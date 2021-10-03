صلاح يشارك فاردي الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022
الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 20:17
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.
جايمي فاردي
النادي : ليستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
تراجع برونو فيرنانديز وأنتونيو في الترتيب مع عدم التسجيل في الأسبوع الأخير.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن
محمد صلاح - ليفربول - 6 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 6 أهداف
مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 5 أهداف
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 4 أهداف
إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف
نيل موباي - برايتون - 4 أهداف
أندروس تاونسيند - 3 أهداف
روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف
سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - 3 أهداف
ديميراي جراي - إيفرتون - 3 أهداف
دومينيك كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف
ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 3 أهداف
ديوجو جوتا - ليفربول - 3 أهداف
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