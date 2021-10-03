كاراجر مطالبا بتجديد عقد صلاح: إنه الأفضل في العالم

أشاد جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق ومحلل "سكاي سبورتس" بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد تعادل الفريق مع مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسؤاله عما إذا كان صلاح هو أفضل لاعب في البريميرليج قال كاراجر: "لا أعتقد أن هناك من يلعب أفضل منه في العالم في هذه اللحظة".

وأضاف "بالنظر لأرقامه المذهلة في بداية هذا الموسم، لا يمكن التشكيك فيما يقدمه صلاح إلى ليفربول".

وتابع "صلاح يعتبر ضمن أفضل تشكيل في تاريخ ليفربول. إنه واحد من أفضل مسجلي الأهداف مع إيان راش وروجر هانت".

وأخيرا عن مسألة عقده ومفاوضات التجديد القائمة قال كاراجر: "ليفربول لا يمكنه تحمل ترك هذه المسألة تستمر".

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

يذكر أن النقطة تركت ليفربول في المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي.