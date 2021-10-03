فودين عن تدخل ميلنر: أنا أمين لا أحب السقوط

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 19:51

كتب : أحمد أباظة

فيل فودين - ليفربول X مانشستر سيتي

أبدى فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي سعادته بتعادل فريقه مع ليفربول على ملعب الأخير "أنفيلد" في قمة منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فودين في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان من الصعب المجيء إلى هنا في وجود الجماهير. إنه واحد من أصعب الملاعب وتعاملنا معه بصورة جيدة للغاية اليوم".

وأضاف "كانت مباراة رائعة وقاتلنا خلالها للنهاية. نحن سعداء بهذا التعادل وفي يوم آخر كان يمكننا الحصول على النقاط الثلاث. كان من المحبط ألا نتقدم خلال الشوط الأول ولكننا حافظنا على الزخم حين خرجنا لخوض الشوط الثاني".

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وتعرض فودين لعرقلة من جيمس ميلنر داخل منطقة جزاء ليفربول، لكنه لم يسقط مباشرة وقرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء.

وعن ذلك قال فودين: "أنا رجل أمين. لا أحب السقوط حين أتعرض لمخالفة، أحب البقاء على قدميّ. هذا يحدث وهذه هي كرة القدم".

أما عن نجاح سيتي في معادلة النتيجة بعد التأخر مرتين تابع "هذا يظهر شخصيتنا. لم نفز هنا كثيرا ولكننا واصلنا لعب كرة القدم حين تأخرنا ولم نظهر منزعجين. لعبنا بشكل جيد للغاية اليوم".

أخيرا عن الهدف الذي سجله اختتم "لم يكن هناك الكثير من المساحة للعب العرضية ولذلك سددت وتمنيت الأفضل، وكنت سعيدا برؤيتها تدخل الشباك".

وسجل فودين الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 69، بعد 10 دقائق من تقدم ليفربول بهدف ساديو ماني.

استعاد محمد صلاح التقدم لصالح الريدز في الدقيقة 76، إلا أن كيفن دي بروين تمكن من التعادل في الدقيقة 81، ليحتل ليفربول المركز الثاني بـ15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ14 نقطة.

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