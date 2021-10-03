مران الأهلي - راحة لـ شريف.. ومشاركة أفشة وبيرسي تاو

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 18:22

كتب : حسام نور الدين

أفشة - بيرسي تاو

شارك محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد الأهلي للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، التي استمرت لمدة 3 أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

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كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ومنح الجهاز الفني راحة لمحمد شريف مهاجم الفريق لمدة 3 أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي تخوض مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي وذلك وفقا للبرنامج الذى ينفذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن بيرسي تاو سوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض تاو لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال وجوده مع منتخب بلاده الشهر الماضي ضمن الأجندة الدولية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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