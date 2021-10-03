توتنام يهزم فيلا بالنيران الصديقة.. برينتفورد يطعن وست هام في الوقت القاتل

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 25 بتسديدة من هاري كين نجم توتنام، إلا أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز تصدى لها بنجاح.

وتقدم بيير إميل هويبيرج لصالح توتنام ف الدقيقة 27 بتسديدة على يمين المرمى، بعد تمريرة حاسمة من الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

وفي الدقيقة 44 كاد جون ماكجين أن يسجل هدف التعادل، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

وأخيرا نجح أستون فيلا في إدراك العادل بواسطة أولي واتكينز في الدقيقة 67 بتسديدة سهلة في الشباك الخالية، بعد تمريرة حاسمة من مات تارجت.

لسوء حظ صانع الهدف، سجل تارجت هدف فوز توتنام في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 71، ليرفع السبرز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وفي الجولة ذاتها تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ليستر سيتي بهدفين لمثلهما، بعد شوط أول انتهى بتقدم ليستر 2-0.

تقدم ليستر في الدقيقة 31 بفضل خطأ دفاعي استفاد منه النيجيري كيليتشي إياناتشو، فيما أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 61 نجح مايكل أولايز في تسجيل هدف تقليص الفارق من متابعة، بينما أعاد جيفري شلوب التعادل في الدقيقة 72 برأسية من متابعة أيضا.

النتيجة تركت ليستر في المركز الثالث عشر بـ8 نقاط، يليه كريستال بالاس في المركز السابع عشر بـ7 نقاط.

أخيرا وفي الوقت القاتل، فاز برينتفورد على مضيفه وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة سيطرت الإثارة على دقائقها الأخيرة.

تقدم برايان مبويمو لصالح برينتفورد في الدقيقة 20 من متابعة، واستمر تقدم الضيوف حتى تعادل جارود بوين في الدقيقة 80 بعد تمريرة حاسمة من توماس سوتشيك.

وختاما في الدقيقة 94، سجل يوان ويسا هدف فوز برينتفورد من متابعة لتسديدة بونتوس يانسون، ليرفع رصيد الفريق الصاعد حديثا إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز التاسع.