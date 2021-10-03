انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) - (2) مانشستر سيتي
الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي
4 دقائق وقت بدل ضائع
ق86: رودري ينقذ هدف أكيد من ليفربول بإبعاد تسديدة فابينيو من أمام المرمى الخالي.
ق80: هدف التعادل لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصطدم بماتيب وتسكن الشباك
ق78: دخول جو جوميز وخروج جيمس ميلنر
ق77: إنذار على بيب جوارديولا بسبب الاعتراض على عدم منح ميلنر بطاقة صفراء ثانية
ق75: صلاح يبدع ويمتع ويسجل الهدف الثاني لـ ليفربول
ق68: هدف التعادل لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين بعد تمريرة من جابريل خيسوس
ق67: دخول روبيرتو فيرمينو وخروج ديوجو جوتا
ق65: دخول رحيم ستيرلنج وخروج جاك جريليش
ق64: بطاقة صفراء على ديوجو جوتا بعد تدخل على كيفن دي بروين
ق57: ساديو ماني يفتتح التسجيل لليفربول بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح
ق55: بطاقة صفراء على كانسيلو بعد تدخل على جيمس ميلنر
ق49: تمريرة كولية من ماتيب وجوتا يراوغ ويسدد بقوة ينقذها إديرسون
ق47: عرضية من جيمس ميلنر يمسكها إديرسون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: فيل فودين ينفرد بمرمى ليفربول وأليسون يخرج من مرماه لينقذ فرصة خطيرة
ق41: بطاقة صفراء على جيمس ميلنر بعد عرقلة فيل فودين
ق34: رأسية دي بروين تجاور القائم الأيسر بعد عرضية من فيل فودين
ق31: جريليش ينفرد بأليسون ويسدد بجوار القائم
ق30: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي مانشستر سيتي بعد دفع من جيمس ميلنر لـ فيل فودين
ق25: روبن دياز يتلفى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل على ديوجو جوتا
ق20: بيرناردو سيلفا يتلاعب بدفاع ليفربول ويرسل فودين لمواجهة أليسون الذي سدد الكرة في جسد أليسون
ق19: كيفن دي بروين يرفع عرضية لـ فودين يلعبها برأسه بجوار القائم والحكم يرفع راية التسلل
ق18: ضغط مانشستر سيتي يتواصل وعرضية خيسوس يبعدها ماتيب لركنية
ق16: أولى فرص المباراة بعرضية من جريليش يبعدها دفاع ليفربول لركنية ينفذها سيتي سريعا وأليسون يخرج من مرماه لإبعادها
بداية المباراة
المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:30