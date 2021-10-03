تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام سيتي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول - محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيله لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا في الخط الأمامي.

وفضل المدرب الألماني الاعتماد على الثلاثي فابينيو وكورتيس جونز وجوردن هندرسون في وسط الملعب.

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ويجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، بينما يغيب ديفوك أوريجي بسبب المرض.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيمس ميلنر – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - كورتيس جونز - جوردن هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

لو نجح صلاح في هز شباك سيتي ستكون المباراة السابعة على التوالي التي يسجل فيها هذا الموسم، كأكثر لاعب يفعل ذلك في تاريخ الريدز.

فقد سجل صلاح 7 أهداف في مبارياته الستة الأخيرة.

الرقم القياسي بالتسجيل في 7 مباريات متتالية لليفربول في كل المسابقات والذي يملكه صلاح نفسه.

فقد فعلها مرتين من قبل، بين يناير ومارس 2018، ومارس وأبريل 2018.

الهدف المنتظر من قائد منتخب مصر سيجعله يكرر ما فعله بين يناير ومارس 2018 بالتسجيل في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

عقب المباراة سيطير صلاح إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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