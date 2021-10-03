المصري وبيراميدز يبدآن مشوار الكونفدرالية عصر 16 أكتوبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وسيلعب المصري وبيراميدز، ممثلا مصر في البطولة القارية، عصر يوم 16 أكتوبر.

في أوغندا يحل المصري ضيفا على ريفينيو أوثوريتي الساعة 3 عصرا.

وفي تنزانيا يلعب بيراميدز ضد مضيفه عزام الساعة 2 عصرا.

وفي اليوم ذاته سيلعب الزمالك ضد مضيفه توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

بينما لم يتحدد بعد موعد لقاء الأهلي ضد مضيفه الحرس الوطني من النيجر في دوري الأبطال.