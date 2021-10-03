الكونفدرالية - أرطان حكما لمواجهة بيراميدز ضد عزام.. ومالونج لمباراة المصري

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإدارة الصومالي عمر أرطان لمباراة الفريق أمام عزام في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام باستاد عزام بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في الثانية عصرا بتوقيت القاهرة.

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وأعلن كاف إدارة الصومالي عمر أرطان ويعاونه كل من مواطنيه حمزة حجي مساعد أول ونور محمد مساعد ثاني وحسن حجي حكما رابعا.

ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.‎

أما المصري فيحل ضيفا على سلطات الموارد الأوغندي ويقود اللقاء تحكيميا رينج مالونج من جنوب السودان ويعاونه كل من جاسم مادير مساعد أول وروبرت هنري مساعد ثاني وأليير جيمس حكما رابعا.

وكان بيراميدز قد ودع منافسات الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بينما حقق وصافة النسخة قبل الماضية.

بيراميدز عزام الكونفدرالية
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