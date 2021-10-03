تيسيما يدير لقاء الذهاب بين الزمالك وتوسكر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الزمالك ومضيفه توسكر الكيني إلى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما.

وذكر موقع الزمالك أن تيسيما سيدير اللقاء يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع سيستضيف الزمالك لقاء الإياب.

ولم يخسر الزمالك مع تيسيما من قبل، الحكم الذي أدار مباراة الفريق ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية 2018-2019 حين توج الأول باللقب.

وأدار تيسيما مباراتين للزمالك في دوري أبطال إفريقيا، فاز في الأولى على زيسكو يونايتد بهدفين في يناير 2020 وتعادل في الثانية بلا أهداف أمام مولودية الجزائر في فبراير الماضي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر بمواجهة الاتحاد الليبي وديا يوم الجمعة.

وتتجه بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاثة مراحل في أيام 10 و11 و13 أكتوبر الجاري.