بمشاركة ميسي وكل النجوم.. رين يكسر كبرياء باريس سان جيرمان بثنائية

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 14:53

كتب : FilGoal

ميسي - مبابي - رين ضد باريس سان جيرمان

حقق رين مفاجأة كبرى بالفوز على باريس سان جيرمان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، 2-0.

ورغم مشاركة كل نجوم سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، ونيمار، وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا، كسر أصحاب الأرض كبرياء فريق العاصمة بل وسيطروا على المباراة ولم يهددهم الضيوف كثيرا.

جايتان لابورد سجل هدفا أول لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول بلحظات، بعد متابعة رائعة لعرضية كمالدين سوليمانا.

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ومع انطلاقة الشوط الثاني، فاجأ رين ضيفه بهدف ثاني بتسديدة جميلة من فلافيان تايت بباطن القدم شكنت شباك جيانلويجي دوناروما.

وباءت محاولات سان جيرمان بالفشل، وإن كانت أقربها لكيليان مبابي الذي سجل بالفعل من زاوية صعبة بعد تمريرة من دي ماريا، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداع التسلل في الدقيقة 68.

وألغى حكم الفيديو ضربة جزاء لرين في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة 2-0 لصالح صاحب الأرض.

وصعد رين للمركز التاسع بـ 12 نقطة، فيما ظل باريس سان جيرمان متصدرا بـ 24 نقطة بعد أن مني بالهزيمة المحلية الأولى هذا الموسم بعد 8 انتصارات متتالية.

رين باريس سان جيرمان
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