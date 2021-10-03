مهاجم تشيلسي السابق: صلاح ليس له مثيل في عالم كرة القدم حاليا

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

أسهب توني كاسكارينو مهاجم منتخب إيرلندا السابق في الإشادة بقدرات محمد صلاح نجم ليفربول، ووصفه بأنه فريد من نوعه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال كاسكارينو في تصريحات لراديو Talksport يوم الأحد: "محمد صلاح ليس له مثيل في عالم كرة القدم حاليا، لا أجد أحد لأقارنه به".

وحين سئل عن أسباب إشادته بصلاح، رد قائلا "بسبب قدرته على خلق الفرص، والركض المستمر من أجل إيجاد ثغرات في دفاع الخصم، إنه ينجح في التواجد في أماكن مميزة بالثلث الهجومي".

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وتابع "صلاح لا يصدق في الحصول على فرص للتسجيل في كل مباراة، من الصعب أن تتذكر مباراة لم يقترب فيها من هز الشباك".

وأكمل "لا يمكنك أن تقول هذا الأداء الذي قدمه صلاح في مباراة ما للنسيان، لأنه دائما يصنع خطورة على المرمى، حتى لو أهدر الفرص فهو يهدد الخصم باستمرار".

ويعتقد مهاجم تشيلسي وأستون فيلا السابق أن "صلاح لديه جوع دائم لا يصدق للتواجد في أماكن يمكنه التسجيل منها".

وواصل "صلاح ليس بارعا من الناحية الفنية، ربما تقول إن برناردو سيلفا وكيفن دي بروين وجاك جريليش وروبرتو فيرمينو أفضل منه فنيا، لكنه يملك ما لا يملكه الكثير من اللاعبين حول العالم".

وأتم "لديه قدرة خارقة على خلق الفرص وتحويلها لأهداف، حتى لو أهدر صلاح بعض الفرص فإن الأرقام التهديفية التي يحققها باستمرار ترد على ذلك".

ويستعد صلاح لملاقاة مانشستر سيتي حين يحل ضيفا على ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

عقب مباراة يوم الأحد سيطير صلاح إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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