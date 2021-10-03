أهداف لا تنسى في مواجهات صلاح أمام سيتي

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

سيتي هو ثالث أكثر الفرق التي لعبها ضدها صلاح في مسيرته (12 مباراة) بعد تشيلسي (16 مباراة) وتوتنام (14 مباراة).

أخبار متعلقة
كانسيلو: لهذه الأسباب أحب جوارديولا أكثر من كلوب رقم قياسي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي هدفا صلاح مرشحان للأفضل لـ ليفربول في سبتمبر ذا أثليتك: صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن.. وموقف إدارة الريدز من التجديد

الفرصة الأولى لملاقاة سيتي أتت لصلاح بقميص البلوز حين شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحين انتقل لليفربول في موسم 2017-2018، شارك صلاح في 45 دقيقة أخرى في هزيمة الريدز من الفريق السماوي بخماسية نظيفة.

لكنه سجل 3 أهداف وصنع هدفين في المباريات الثلاثة التالية أمام سيتي في الموسم نفسه.

فقد لعب ليفربول ضد سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح صلاح في هز الشباك ذهابا وإيابا.

كما أحرز هدفه الشهير في مرمى إيدرسون بمباراة الدور الثاني من الدوري التي انتهت بنتيجة 4-3.

في موسم 2018-2019 لعب صلاح مباراتي الدوري أمام سيتي ولم ينجح في التسجيل.

بداية الموسم التالي شهدت مواجهة سيتي وليفربول في مباراة الدرع الخيرية التي واصل صلاح صيامه عن التسجيل أمام فريق بيب جوارديولا.

سجل صلاح هدفا في إحدى أهم مباريات ليفربول بالموسم الذي حصد فيه لقب الدوري، وهي مباراة سيتي بالدور الأول التي انتهت بفوز الريدز 3-1.

لم يسجل صلاح في لقاء الإياب الذي انتهى بفوز سيتي برباعية نظيفة بعدما ضمن ليفربول حصد اللقب.

وشهد الموسم الماضي نجاح قائد منتخب مصر في هز شباك سيتي مرتين في الذهاب والإياب، وكلاهما من ركلة جزاء.

بشكل عام، انتصر صلاح على سيتي في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر 6، سجل 6 أهداف وصنع 2.

عقب مباراة يوم الأحد سيطير صلاح إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بولونيا يقسو على لاتسيو بثلاثية 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
انضمام بريان جيل إلى منتخب إسبانيا بدلا من المصاب يورينتي 37 دقيقة | أوروبا
أهداف لا تنسى في مواجهات صلاح أمام سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – الموقف الحالي بين أجايي والأهلي ساعة | الدوري المصري
رومانو: واتفورد تواصل مع رانييري لقيادته ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الفرنسي - رين (2) - (0) سان جيرمان.. الـ VAR يرفض الهدف ساعة | الدوري الفرنسي
كانسيلو: لهذه الأسباب أحب جوارديولا أكثر من كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس - رباعي الهجوم الناري بقيادة ميسي أمام رين 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية