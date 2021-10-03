أهداف لا تنسى في مواجهات صلاح أمام سيتي

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

سيتي هو ثالث أكثر الفرق التي لعبها ضدها صلاح في مسيرته (12 مباراة) بعد تشيلسي (16 مباراة) وتوتنام (14 مباراة).

الفرصة الأولى لملاقاة سيتي أتت لصلاح بقميص البلوز حين شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحين انتقل لليفربول في موسم 2017-2018، شارك صلاح في 45 دقيقة أخرى في هزيمة الريدز من الفريق السماوي بخماسية نظيفة.

لكنه سجل 3 أهداف وصنع هدفين في المباريات الثلاثة التالية أمام سيتي في الموسم نفسه.

فقد لعب ليفربول ضد سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجح صلاح في هز الشباك ذهابا وإيابا.

كما أحرز هدفه الشهير في مرمى إيدرسون بمباراة الدور الثاني من الدوري التي انتهت بنتيجة 4-3.

في موسم 2018-2019 لعب صلاح مباراتي الدوري أمام سيتي ولم ينجح في التسجيل.

بداية الموسم التالي شهدت مواجهة سيتي وليفربول في مباراة الدرع الخيرية التي واصل صلاح صيامه عن التسجيل أمام فريق بيب جوارديولا.

سجل صلاح هدفا في إحدى أهم مباريات ليفربول بالموسم الذي حصد فيه لقب الدوري، وهي مباراة سيتي بالدور الأول التي انتهت بفوز الريدز 3-1.

لم يسجل صلاح في لقاء الإياب الذي انتهى بفوز سيتي برباعية نظيفة بعدما ضمن ليفربول حصد اللقب.

وشهد الموسم الماضي نجاح قائد منتخب مصر في هز شباك سيتي مرتين في الذهاب والإياب، وكلاهما من ركلة جزاء.

بشكل عام، انتصر صلاح على سيتي في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر 6، سجل 6 أهداف وصنع 2.

عقب مباراة يوم الأحد سيطير صلاح إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.