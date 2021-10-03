مباشر الدوري الفرنسي - رين (2) - (0) سان جيرمان.. الثااااني

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي - ميسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بينما رين في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق46: جوووول ثاني فالافيان تايت يسجل الثاني لـ رين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 جوووول لابوردي يفتتح التسجيل لفريق رين

ق31: تسديدة رائعة في العارضة من ميسي من ركلة حرة

ق8: ضغط من أبناء العاصمة، ومشاغبات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

باريس سان جيرمان ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
انضمام بريان جيل إلى منتخب إسبانيا بدلا من المصاب يورينتي 11 دقيقة | أوروبا
أهداف لا تنسى في مواجهات صلاح أمام سيتي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – الموقف الحالي بين أجايي والأهلي ساعة | الدوري المصري
رومانو: واتفورد تواصل مع رانييري لقيادته ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الفرنسي - رين (2) - (0) سان جيرمان.. الثااااني ساعة | الدوري الفرنسي
كانسيلو: لهذه الأسباب أحب جوارديولا أكثر من كلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس - رباعي الهجوم الناري بقيادة ميسي أمام رين ساعة | الدوري الفرنسي
جيرو يغيب عن مواجهة أتالانتا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية