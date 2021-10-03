كانسيلو: لهذه الأسباب أحب جوارديولا أكثر من كلوب

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

أوضح جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي أسباب تفضيله لأسلوب مدربه بيب جوارديولا عن أسلوب لعب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال كانسيلو عنهما: "كلاهما مدربان عظيمان، 2 من أفضل المدربين في العالم، الأمر يعتمد على كيفية إدراكك لكرة القدم".

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وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: "أنا شخصيا أحب بيب جوارديولا أكثر. ليس فقط لأنه مدربي، ولكن من أجل كرة القدم التي تلعبها فرقه".

وتابع "أعتقد أينما ذهبنا، يظهر فريقنا دائما شخصيته. لدينا أسلوب لعب واضح للغاية، وكذلك ليفربول. أعتقد أن لديهم أسلوب لعب مختلف وهم فريق قوي للغاية".

وواصل "شخصيا، أنا أحب بيب أكثر، لأنه منذ أن شاهدت كرة القدم، كان أفضل فريق رأيته يلعب هو برشلونة جوارديولا".

وأردف البرتغالي "منذ ذلك الحين، كنت أرغب دائما في أن أتدرب معه وتمكنت من تحقيق حلمي".

واستمر "فزنا العام الماضي في ملعب أنفيلد كما فعلنا سابقا في ملاعب كبيرة أخرى مثل سانتياجو برنابيو أو ستامفورد بريدج. نذهب إلى كل ملعب للفوز لأننا نعرف قيمتنا".

وأكمل "سيتي وليفربول فريقان قويان للغاية يواجهان بعضهما البعض، ربما يكونا أفضل فريقين في إنجلترا في السنوات الأخيرة. لكننا نذهب إلى كل ملعب بهدف الفوز".

وأتم البالغ من العمر 27 عاما "الهزيمة من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أصبحت جزءا من الماضي ونحن نركز على مواجهة ليفربول. سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الحصول على النقاط الثلاث".

كانسيلو كان انضم إلى سيتي في صيف عام 2019 قادما من يوفنتوس وفاز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين مرتين.

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