أول الراحلين في بريمييرليج.. واتفورد يقيل مدربه

أعلن واتفورد إقالة مدربه، الإسباني تشيسكو مونيوز، بعد 7 جولات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

وقال بيان رسمي من النادي: "شعرت الإدارة أن الأداء الحالي يظهر توجها سلبيا، في وقت كان يتوجب على الفريق التحسن".

وأوضح البيان "النادي سيظل ممتنا لتشيسكو لدوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

صاحب الـ 41 عاما تولى تدريب واتفورد في ديسمبر من العام الماضي، وقاد الفريق للصعود للبريمييرليج.

لكنه فاز مرتين في الجولات السبع الأولى، وخسر 4 مرات، وودع كأس الرابطة على يد ستوك سيتي.

ويترك مونيوز واتفورد في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط.