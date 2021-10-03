رقم قياسي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة وعينه على تحقيق رقم قياسي.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

لو نجح صلاح في هز شباك سيتي ستكون المباراة السابعة على التوالي التي يسجل فيها هذا الموسم، كأكثر لاعب يفعل ذلك في تاريخ الريدز.

فقد سجل صلاح 7 أهداف في مبارياته الستة الأخيرة.

الرقم القياسي بالتسجيل في 7 مباريات متتالية لليفربول يملكه صلاح نفسه.

فقد فعلها مرتين من قبل، في مارس 2018 وأبريل 2018.

الهدف المنتظر من قائد منتخب مصر سيجعله يكرر ما فعله بين يناير ومارس 2018 بالتسجيل في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

عقب المباراة سيطير صلاح إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.