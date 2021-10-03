مواعيد مباريات الأحد 3 أكتوبر 2021.. قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي والدوري الإيطالي والإسباني

ينتظرنا اليوم الأحد قمة بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم استئناف الجولة السابعة بالدوري الإيطالي والثامنة بالدوري الإنجليزي.

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الدوري الإنجليزي

تقام أربع مباريات من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

ففي الثالثة عصرا يستضيف وست هام فريق برينتفورد وتذاع على بي إن 2 بريميوم، ويحل ليستر سيتي على كريستال بالاس وتنقل عبر بي إن 3 بريميوم ويستضيف توتنام فريق أستون فيلا وتنقل على بي إن 1 بريميوم.

أما في الخامسة والنصف فتقام قمة الجولة عندما يستضيف ليفربول فريق مانشستر سيتي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على فريق إسبانيول في الرابعة والربع من عصر اليوم وتنقل المباراة عبر بي إن 1.

الدوري الإيطالي

يتواصل صراع قمة الترتيب عندما يحل نابولي ضيفا على فيورنتينا السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف روما فريق إمبولي.

بينما يحل ميلان ضيفا على أتالانتا في التاسعة إلا ربع مساء.

كرة سلة

يخوض فريق رجال الأهلي ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية المقامة في الإسكندرية.

ويلعب الأهلي أمام وداد بوفارك الجزائري في السابعة مساء وتنقل عبر أون تايم 3 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.