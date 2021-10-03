كومان: تصرف لابورتا جيد وأشكره على هدوئه

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، ارتياحه لقرار جوان لابورتا رئيس النادي، بتجديد الثقة في خدماته.

لابورتا صرّح صباح السبت أن كومان سيواصل في منصبه بغض النظر عن نتيجة المباراة أمام أتليتكو، قبل أن يخسر برشلونة بالفعل بهدفين دون رد في واندا متروبوليتانو.

وصرّح كومان بعد المباراة: "الهدف الأول سُجل من خطأ لأننا تحدثنا قبل المباراة عن كيفية الدفاع أمامهم، في عمق الملعب علينا أن نتحرك مع مهاجمهم، وقد أخفقنا على هذا الصعيد".

وأضاف المدرب الهولندي الذي شاهد اللقاء من المدرجات تنفيذًا لعقوبة الإيقاف: "عندما تأخرنا بهدف بات الوضع معقدا، لن أقول إننا حصلنا على فرص واضحة للتسجيل، كان يمكن أن نخلق خطورة أكبر، لكن اللحظة الحاسمة كانت الهدف الثاني".

وتابع: "بعدها سنحت لنا فرصة حقيقية لـ كوتينيو، لكن لم نستطع استغلالها".

وسُئل كومان عما إذا كان يتفق مع تصريحات لاعبه جيرارد بيكيه الذي قال "إن برشلونة لو لعب 3 ساعات لم يكن سيسجل".

وعلّق كومان: "قلت إننا لم نخلق الكثير من الفرص، لكن خلق الفرص ضد أتليتكو مدريد ليس سهلا، يجب أن نمط الملعب أكثر، لكننا نفتقد لهذا النوع من اللاعبين، ولهذا حاولنا الاختراق من العمق، وهم أقوياء في تلك المنطقة".

وأضاف: "هناك حلول، ولكنها لن تتحقق بين ليلة وضحاها، هذا غير ممكن، علينا أن نعمل ونحصل على الوقت وأن ننتظر تعافي المصابين في الهجوم".

وتحوّل للتعليق على الثقة التي منحها له لابورتا: "تحدثت مساء أمس مع لابورتا عبر الهاتف، كما تحدثنا صباح اليوم في النادي بشأن أمور أخرى. على الأقل الوضع واضح".

وتابع: "لابورتا تصرف بشكل جيد، لأن العمل يكون صعبا إن لم يكن الوضع واضحا، الآن بتنا نعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة، لكن بالطبع من الطبيعي أن تُطلَب النتائج".

وعن رغبته لو وصله هذا الدعم في وقت سابق، أجاب: "ربما، لكن يجب أن أوجه له الشكر على هدوئه".

وأتم: "النتائج هي التي تحكم، وبعد التوقف الدولي لدينا 3 مباريات على ملعبنا يجب أن نفوز بها".















































































وسجّل هدفي أتليتكو: توماس ليمار، ولويس سواريز، خلال شوط المباراة الأول.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر الذي يخوض مباراته هذه الجولة مساء الأحد أمام إسبانيول.

بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده أمام إشبيلية.

وتلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في الجولات السابقة.

كما تواصلت نتائج برشلونة السيئة، إذ خسر قبل أيام أمام مضيفه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

ولم يفز برشلونة إلا مرة وحيدة في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وشهدت المباراة غياب رونالد كومان عن مقاعد بدلاء برشلونة وجلوسه في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف.

وتجنّب أتليتكو مدريد الهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني للمباراة الرابعة على التوالي لأول مرة منذ 2007 عندما حقق وقتها سلسلة من 6 مباريات دون سقوط أمام كتيبة فرانك رايكارد.