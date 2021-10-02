سواريز يكشف السر وراء احتفال "الهاتف" بعد هدفه في شباك برشلونة

كشف لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد عن سر احتفال "الهاتف" الذي قام به بعد هز شباك فريقه القديم برشلونة.

أتليتكو فاز على برشلونة بهدفين دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو، مباراة شهدت هز سواريز لشباك فريقه السابق.

وصرّح سواريز بعد المباراة: "أنا سعيد بفوز أتليتكو مدريد، أدافع عن هذا القميص والفوز مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "مواجهة برشلونة شيء مميز بسبب ما عشته هناك، لكن عملي هو أن أكرس نفسي بنسبة 100% لـ أتليتكو مدريد".

وكشف: "كنت قد اتخذت قراري أنني لو سجلت فسأطلب الاعتذار، بسبب العاطفة والاحترام والتاريخ الذي صنعته مع برشلونة، زملائي السابقين يمرون بفترات صعبة، ولذا توجب علي احترامهم".

وفسر لقطته بعد الهدف: "الاحتفال قصدت به أن أقول إنني أمتلك نفس رقم الهاتف وأنني لا أزال أستعمله".

وأشار: "الجماهير لم تستطع الاستمتاع بلقب الدوري الإسباني في الملعب".

وأتم: "هتاف الجماهير لشخصي هو إثبات للحب الذي تكنه لي، يعرفون أنني أعمل بجد حتى أجعل أتليتكو مدريد في القمة".















































































وسجّل هدفي أتليتكو: توماس ليمار، ولويس سواريز، خلال شوط المباراة الأول.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر الذي يخوض مباراته هذه الجولة مساء الأحد أمام إسبانيول.

بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده أمام إشبيلية.

وتلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في الجولات السابقة.

كما تواصلت نتائج برشلونة السيئة، إذ خسر قبل أيام أمام مضيفه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

ولم يفز برشلونة إلا مرة وحيدة في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وشهدت المباراة غياب رونالد كومان عن مقاعد بدلاء برشلونة وجلوسه في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف.

وتجنّب أتليتكو مدريد الهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني للمباراة الرابعة على التوالي لأول مرة منذ 2007 عندما حقق وقتها سلسلة من 6 مباريات دون سقوط أمام كتيبة فرانك رايكارد.