انتهت في إسبانيا - أتليتكو مدريد (2) (0) برشلونة.. سقوط جديد للبلاوجرانا

يستقبل أتليتكو مدريد نظيره برشلونة في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.85 دخول لونجليه بدلا من سيرجينيو ديست

ق.81 دخول لودي بدلا من كاراسكو وخروج هيرموسو ودخول فيليبي

ق.75 دخول ريكي بويج بدلا من جافي، ودخول لوك دي يونج بدلا من مينجيزا

ق.72 دخول جريزمان وكوريا بدلا من سواريز وفيليكس

ق.70 فاتي ينفذ ركلة حرة مباشرة بشكل سيئ أعلى العارضة

ق.64 دخول أنسو فاتي بدلا من كوتينيو

ق.60 أووووه كوتينيو يهدر فرصة العودة للقاء بعد انفراده بـ أوبلاك الذي تألق وتصدى

بداية الشوط الثاني

دخول تريبيير بدلا من رودريجو دي باول

دخول سيرجي روبيرتو بدلا من نيكو

نهاية الشوط الأول

ق.44 جوووووووووووول سواريز ينتقم ويسجل الهدف الثاني بعد أن تلاعب بـ تير شتيجن ودفاع برشلونة ويرفض الاحتفال

ق.30 فرصة أخرى ضائعة من برشلونة! كوتينيو يرسل عرضية رائعة يقابلها ديباي بعرضية نحو دي يونج الذي وصل متأخرا

ق.28 أوووووه! سواريز يهدر هدفا مؤكدا بعد تمريرة فيليكس لكن مهاجم برشلونة السابق يضيع بغرابة

ق.27 تهديد أول من برشلونة! كوتينيو يقابل الكرة بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي تمر بجوار القائم

ق.23 جوووووووووول ليمار يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو بعد انفراده بـ تير شتيجن عقب تمريرة لويس سواريز

ق.17 مينجيزا يفقد الكرة ويفتكها منه كاساركو ويسدد فيليكس كرة جاورت القائم بقليل

ق.9 تسديدة أرضية قوية من ليمار تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً