النقاط أهم من عدد المشجعين.. لوكاتيلي يقود يوفنتوس لفوز قاتل في ديربي تورينو

حقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي على حساب تورينو في الديربي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

في غياب الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بدأ ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالثلاثي مويس كين وفريدريكو كييزا وبيرنادرسكي في الخط الأمامي.

الويلزي أرون رامسي غاب عن المباراة أيضا بسبب الإصابة

على الجانب الآخر، افتقد توينو لجهود أندريا بيلوتي ودينيس باريت وبياتسا ودجيدجي وسيميوني زازا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86 من صناعة فريدريكو كييزا.

مدرب تورينو قبل المباراة تحدث عن أن مشجعو التورو عددهم أكبر من مشجعي يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 11 في المركز الثامن بينا توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الـ11.