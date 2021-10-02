توخيل عن إلغاء هدف فيرنر: هذا لا يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي

شدد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على أن فريقه دخل مباراة ساوثامبتون وهدفه محو أثار الهزيمتين الاخيرتين مشيرا إلى غضبه الشديد من إلغاء هدف فيرنر في الشوط الأول.

تشيلسي فاز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال توماس توخيل في تصريحات صحفية بعد المباراة: "اليوم سنتصدر الدوري ولكن غدا هناك مباريات أخرى، بعد هزيمتين في آخر مباراتين كان علينا أن نبدأ المباراة بدون قلق".

وأضاف "كان هاما لنا أن نظهر بشكل أفضل من المباراتين الأخيرتين، لعبنا بشكل أفضل وكان من الجيد أن نظهر بهذا الشكل ونخرج بفوز مستحق".

وتابع عن الهدف الملغي لـ فيرنر "كنت غاضبا للغاية لأنني لم أكن أعتقد أن هذا ممكنا في الدوري الإنجليزي، لم يكن هناك اتصالا قريبا في لقطة الهدف".

وواصل "ما أفهمه هو أننا اتفقنا على أننا لا نريد الحديث عن الاحتكاك البسيط. أردنا لعب مباريات قوية، نحن هنا في وسط لندن نلعب مباراة بحدة كبيرة ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف".

وأتم عن طرد جيمس براوس "لم أرها بشكل واضح ولكنه بدى تدخلا قويا ولم يكن ضروريا أن تكون هناك مخاطرة بهذا الشكل".

تشيلسي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي غدا الأحد.