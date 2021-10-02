انتهت في إنجلترا - برايتون (0) - (0) أرسنال

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

برايتون أرسنال الدوري الإنجليزي ساكا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وأرسنال ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-----------------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق86: إهدار برايتون للفرص يتواصل، رأسية دافي تمر بجوار القائم

ق84: خروج باسكال جروس ودخول سولي مارش

ق82: بطاقة صفراء على فيلتمان

ق80: رامسديل يتألق ويبعد تسديدة تروسارد

ق78: محاولات من أرسنال وسميث رو يسدد وسانشيز يتصدى

ق77: تغيير أول لبرايتون بدخول ماك أليستر بدلا من مودير

ق74: البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب نيل موباي مهاجم برايتون

ق71: دخول ألكساندر لاكازيت في مكان بيير إيمريك أوباميانج

ق63: التغيير الأول لأرسنال بدخول نيكولاس بيبي في مكان مارتن أوديجارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق31: موباي يهدر اخطر فرص اللقاء لـ برايتون بتسديدة بجوار القائم من داخل الست ياردات بعد عرضية من باسكال جروس

ق29: رأسية من دان بيرن فوق العارضة

1ق20: هدف مؤكد يضيع من برايتون بعد عرضية من نيل موباي واصطدام بين رامسديل ودافي لترتد الكرة للويس دانك الذي سدد من داخل الست ياردات فوق العارضة. الحكم عاد ليحتسب خطأ لحارس أرسنال

ق14: فرصة خطيرة لبرايتون بعد عرضية من كوكوريلا ولكنها مرت من الجميع ليخجرها كيران تيرني لركلة ركنية

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي بث مباشر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1) (0) برشلونة.. إهدار عجيب من سواريز 48 دقيقة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة لـ في الجول: ما حدث في الزمالك إجراء طبيعي ولا مد للجنة المعينة.. والانتخابات ستقام ساعة | مصر
انتصارات أرسنال تتوقف أمام برايتون بتعادل غير مفيد للفريقين ساعة | الدوري الإنجليزي
النقاط أهم من عدد المشجعين.. لوكاتيلي يقود يوفنتوس لفوز قاتل في ديربي تورينو ساعة | الدوري الإيطالي
التشكيل – نيكو وجافي أساسيان مع برشلونة.. وسواريز يقود هجوم أتليتكو ساعة | الدوري الإسباني
توخيل عن إلغاء هدف فيرنر: هذا لا يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: شيريف سلبني النوم.. وهذا موقفي من تدريب برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية: دوري الموسم المقبل بشكله الطبيعي.. وهذا نظام كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا