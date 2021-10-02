انتهت في إنجلترا - برايتون (0) - (0) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وأرسنال ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-----------------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق86: إهدار برايتون للفرص يتواصل، رأسية دافي تمر بجوار القائم

ق84: خروج باسكال جروس ودخول سولي مارش

ق82: بطاقة صفراء على فيلتمان

ق80: رامسديل يتألق ويبعد تسديدة تروسارد

ق78: محاولات من أرسنال وسميث رو يسدد وسانشيز يتصدى

ق77: تغيير أول لبرايتون بدخول ماك أليستر بدلا من مودير

ق74: البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب نيل موباي مهاجم برايتون

ق71: دخول ألكساندر لاكازيت في مكان بيير إيمريك أوباميانج

ق63: التغيير الأول لأرسنال بدخول نيكولاس بيبي في مكان مارتن أوديجارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق31: موباي يهدر اخطر فرص اللقاء لـ برايتون بتسديدة بجوار القائم من داخل الست ياردات بعد عرضية من باسكال جروس

ق29: رأسية من دان بيرن فوق العارضة

1ق20: هدف مؤكد يضيع من برايتون بعد عرضية من نيل موباي واصطدام بين رامسديل ودافي لترتد الكرة للويس دانك الذي سدد من داخل الست ياردات فوق العارضة. الحكم عاد ليحتسب خطأ لحارس أرسنال

ق14: فرصة خطيرة لبرايتون بعد عرضية من كوكوريلا ولكنها مرت من الجميع ليخجرها كيران تيرني لركلة ركنية

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30