ليدز يحقق انتصاره الأول.. ونورويتش ينهي سلسلة الهزائم

حقق ليدز يونايتد انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على حساب واتفورد في ملعب إيلاند روود.

دييجو يورنتي سجل هدف ليدز يونايتد الوحيد مع الدقيقة 18 من الشوط الأول في مباراة شهدت غياب باتريك بامفورد مهاجم الفريق وثنائي الدفاع روبن كوخ ولوك إيلينج.

فوز ليدز رفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الـ16 بينما توقف رصيد واتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.

وفاز ولفرهامبتون على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب مولينيو.

سجل الوافد الجديد هوانج هي تشان هدفي ولفرهامبتون من صناعة راؤول خيمينيز في الدقيقتين 20 و58.

هدف نيوكاسل الوحيد جاء عن طريق البديل جيف هندريك في الدقيقة 41 بعد دخوله بديلا بخمس دقائق في مكان جو ويلوك المصاب.

ولفرهامبتون ارتفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز العاشر بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

نورويتش سيتي حصد نقطته الأولى في الدوري بالتعادل السلبي أمام بيرنلي ولكنه استمر في المركز الأخير.

بيرنلي رفع رصيده للنقطة الثالثة في المركز الـ18 من 3 تعادلات و4 هزائم.