تشيلسي ينجو من فخ ساوثامبتون بصعوبة ويضربه بثلاثية

نجح تشيلسي في الهروب من فخ ساوثامبتون وتحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

واستعاد تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعدما خسر الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 16 في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 4 في المركز الـ17.

ثلاثية تشيلسي سجلها كل من شالوباه وتيمو فيرنر وبين تشيلويل. بينما سجل هدف ساوثامبتون جيمس وارد براوس.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا في الدقيقة 8 بهدف سجله المدافع شالوباه بضربة رأسية بعد ركنية نفذها بين تشيلويل وتابعها لوفتيس تشيك قبل أن تصل للمدافع الشاب ويضعها في الشباك.

وسجل تيمو فرينر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 40 بعد عرضية من هودسون أودوي لكن الفيديو ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة في وسط الملعب.

في الشوط الثاني استمرت خطورة تشيلسي على المرمى ولكن لم تنتهي هجمات الفريق الأزرق بشكل جيد أمام المرمى.

ليحصل ساوثامبتون على ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد عرقلة ليفرامينتو من قبل تشيلويل.

ليتقدم جيمس وارد براوس قائد ساوثامبتون ليسدد الكرة ويسجل منها هدف تعادل الضيوف.

وأهدر تيمو فيرنر فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة رائعة بالكعب من لوكاكو جعلته في مواجهة المرمى لكن الحارس أليكس ماكارثي أنقذ الكرة ببراعة.

وتلقى ساوثامبتون ضربة قوية بطرد قائده وارد براوس بعد تدخل قوي على تياجو سيلفا مدافع تشيلسي في الدقيقة 74.

طوفان أزرق

وأسفر ضغط تشيلسي القوي على ساوثامبتون عن هدف الفوز الذي جاء في الدقيقة 84 بقدم الألماني تيمو فيرنر بعد عرضية أرضية رائعة من القائد سيزار أزبيليكويتا جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 89 نجح تشيلويل في تسجيل الهدف الثالث للبلوز بعد فرصة ثلاثية ارتدت من القائم بعد تسديدة لوكاكو، ثم تابعها أزبيليكويتا بتسديدة اصطدمت في العارضة لتصل إلى تشيلويل الذي سدد الكرة بقوة وأبعدها الحارس من داخل المرمى.

ليشير الحكم إلى احتساب الهدف الذي أكد على فوز تشيلسي وحصوله على النقاط الثلاثة من المباراة.