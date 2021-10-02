تشكيل أرسنال – النني على الدكة.. ولوكونجا يعوض تشاكا

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف محمد النني في نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة برايتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس لاعب منتخب مصر محمد النني على دكة البدلاء، بعد عودته من الإصابة.

ويعوض سامبي لوكونجا، المصاب جرانيت تشاكا، والذي سيغيب لـ 3 أشهر على الأقل بعد إصابته على مستوى الركبة ضد توتنام في الدربي الذي فاز به المدفعجية 3-1.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي..

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل – كيران تيرني

الوسط: توماس بارتي – سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – إميل سميث رو

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

الدكة: بيرند لينو – سيدريك – روب هولدينج – نونو تافاريس – محمد النني – آينسلي مايتلاند نيلز – نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – أليكساندر لاكازيت

برايتون أرسنال محمد النني
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