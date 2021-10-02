تشكيل أرسنال – النني على الدكة.. ولوكونجا يعوض تشاكا
السبت، 02 أكتوبر 2021 - 17:41
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة برايتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويجلس لاعب منتخب مصر محمد النني على دكة البدلاء، بعد عودته من الإصابة.
ويعوض سامبي لوكونجا، المصاب جرانيت تشاكا، والذي سيغيب لـ 3 أشهر على الأقل بعد إصابته على مستوى الركبة ضد توتنام في الدربي الذي فاز به المدفعجية 3-1.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي..
حراسة المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل – كيران تيرني
الوسط: توماس بارتي – سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – إميل سميث رو
الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج
الدكة: بيرند لينو – سيدريك – روب هولدينج – نونو تافاريس – محمد النني – آينسلي مايتلاند نيلز – نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيللي – أليكساندر لاكازيت