سولشاير: إيفرتون عاقبنا.. علينا تعلم الدرس

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه فرط بالفوز أمام ضيفه إيفرتون يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي عبر قناة BT Sport بعد المباراة:"بدأنا المباراة جيدا وسجلنا هدفا رائعا. سيطرنا".

ثم استدرك "لكننا افتقدنا الفاعلية لمضاعفة النتيجة، أمر مخيب أن نستقبل هدفا بهذه الطريقة بعد ركلة ركنية لنا".

وأضاف "كنا نستطيع الدفاع بشكل أفضل في هدف إيفرتون، لكننا عوقبنا".

وأتم "منحناهم الفرصة لشن هجوم مرتد، مثلما فعلنا يوم الأربعاء (ضد فياريال)، هذا الدرس المستفاد اليوم".

وعادل تاونسند النتيجة لفريقه في ملعب أولد ترافورد بعدما كان أنتوني مارسيال تقدم لمانشستر يونايتد.

وارتقى إيفرتون للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بفارق الأهداف عن يونايتد الوصيف وليفربول المتصدر.

وسيحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في 16 أكتوبر المقبل بينما يستضيف إيفرتون فريق وست هام يونايتد في 17 أكتوبر.

ويتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بدءا من يوم الإثنين بسبب التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.