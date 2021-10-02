ذا أثليتك: صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن.. وموقف إدارة الريدز من التجديد

كشف تقرير شبكة "ذا أثليتك" عن تفضيل محمد صلاح الاستمرار مع ليفربول وتجديد تعاقده بقميص الريدز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الشبكة الموثوقة نشرت تقريرا عن استثمارات شركة "FSG" المالكة لنادي ليفربول وأشارت إلى عملية تجديد عقود نجوم الفريق بالإضافة إلى صلاح.

وبحسب التقرير فأن ليفربول أتم صفقة واحدة بضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في صيف 2021.

مقابل بيع لاعبين مقابل 42.8 مليون جنيه إسترليني.

كما جددت الإدارة عقود 5 لاعبين هم: أليسون بيكر – فابينيو – ترينت ألكسندر أرنولد – أندرو روبرتسون – جوردان هندرسون، وهو ما يكلف الإدارة أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني خلال الخمس مواسم المقبل.

موقف صلاح

أوضح التقرير أن "محمد صلاح يُفضل البقاء في ليفربول لكنه رأي كيف تعامل مانشستر سيتي بسلاسة أثناء مفاوضات تجديد كيفين دي بروين ويتساءل لماذا لم يتم الأمر نفسه بالنسبة له. دي بروين أكبر بعام وغاب عن المزيد من المباريات للسيتي بسبب الإصابة أكثر من صلاح مع ليفربول، حيث سجله مثالي".

دي بروين جدد تعاقده مع سيتي دون وجود وكلاء وسطاء أثناء المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة.

وأكمل التقرير "يشعر صلاح كما لو أنه يقترب من الوصول إلى القمة، لكن ليفربول كان مترددا في دفع ما يُشعر صلاح أنه يستحق لأنه لديه القدرة على وضع علامة جديدة في هيكل الأجور بالنادي. لديه أقل من عامين على نهاية عقده الحالي. هل سيتم التوصل إلى حل وسط؟".

وواصل "قد أدى عدم اليقين إلى قيام أشد منتقدي FSG بتذكيرهم بقيود المجموعة. إذ يُخشى أن يصل صلاح إلى نفس النقطة التي وصل إليها موكي بيتس في بوسطن ريد سوكس (نادي بيسبول أمريكي مملوك لنفس الشركة): النجم الأيمن، أصغر من صلاح بعام، والذي تم بيعه إلى لوس أنجلوس دودجرز في عام 2020 لأن FSG، بقيادة هنري، رأت أن الاستثمار المتجدد فيه كان من الممكن أن يجعل الأجور تخرج عن نطاق السيطرة".

وأتم التقرير "ألهم أداء صلاح ليفربول لبداية قوية لموسم 2021-22، مضيفا إلى الادعاءات بأنه الآن في نفس المستوى مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرا على هذا الكوكب، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ماذا سيفعل ليفربول عندما يلتحق مع منتخب مصر في يناير في كأس الأمم الإفريقية".

صلاح منذ بداية الموسم سجل 8 أهداف في 8 مباريات بجميع المسابقات بقميص الريدز.

كما وصل لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع الريدز ويواصل تحطيم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر.

تعاقد صلاح يمتد مع الريدز حتى صيف 2023 بعدما انضم في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو قادما من روما الإيطالي.