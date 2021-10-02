في الجول يكشف - كاف قد يؤجل مباريات المصري وبيراميدز في ملحق الكونفدرالية

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 15:57

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية

مع إقامة كأس العرب 2021 من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، قد يفتقد المصري وبيراميدز لاعبين في وقت إجراء ملحق بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد الملحق، لكن من المنتظر إقامته في ديسمبر المقبل.

وسيتوقف الدوري المصري الممتاز في أول 3 أسابيع من ديسمبر بسبب مشاركة الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

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فهل سيضطر وقتها المصري وبيراميدز اللعب دون نجومهم الدوليين؟

يجيب مصدر في لجنة المسابقات بكاف لـFilGoal.com "في هذه الحالة سنؤجل المباريات".

وأضاف "لأن كأس العرب بطولة رسمية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيلعب المصري وبيراميدز ضد ريفينيو أوثوروتيز الأوغندي وعزام التنزاني على الترتيب في دور الـ32 للكونفدرالية في منتصف أكتوبر الجاري.

وإذا تأهلا لدور الملحق سيلعبان في ديسمبر أو أول أسبوع من يناير ضد فريقين يحددان لاحقا.

بينما ينطلق دور المجموعات للكونفدرالية في فبراير 2022.

المصري بيراميدز الكونفدرالية
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