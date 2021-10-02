تاونسند: قلدت رونالدو لأنه قدوتي

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

تاونسند لاعبا في إيفرتون

قال أندروس تاونسند لاعب إيفرتون إنه احتفل بهدفه ضد مانشستر يونايتد على طريقة كريستيانو رونالدو لأنه يعتبر الأخير قدوته.

وصرح الإنجليزي لقناة BT Sport بعد اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله:"رونالدو قدوتي ومثلي الأعلى".

وواصل "احتفالي على طريقته كان احتراما له".

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وعادل تاونسند النتيجة لفريقه في ملعب أولد ترافورد بعدما كان أنتوني مارسيال تقدم لمانشستر يونايتد.

وارتقى إيفرتون للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بفارق الأهداف عن يونايتد الوصيف وليفربول المتصدر.

وسيحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في 16 أكتوبر المقبل بينما يستضيف إيفرتون فريق وست هام يونايتد في 17 أكتوبر.

ويتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بدءا من يوم الإثنين بسبب التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

تاونسند رونالدو
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