يونايتد يواصل معاناته المحلية بتعادل مخيب أمام إيفرتون

عجز مانشستر يونايتد عن الفوز في مباراة محلية للمرة الثالثة على التوالي بعد تعادله أمام ضيفه إيفرتون بهدف لمثله اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى الفريق الشوط الأول متقدما بهدف أنتوني مارسيال في الدقيقة 43 لكن إيفرتون عادل النتيجة عن طريق أندروس تاونسند في الدقيقة 65.

وارتقى يونايتد لوصافة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 14 نقطة مبتعدا بفارق 3 أهداف عن ليفربول المتصدر بينما بات إيفرتون ثالثا ورصيده مثلهما.

شوط أحمر

بدأ يونايتد المباراة بخمسة تبديلات عن تشكيله الذي انتصر على فياريال يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، فجلس كريستيانو رونالدو وبول بوجبا على مقاعد البدلاء وعوضهما أنتوني مارسيال وإدينسون كافاني.

وسيطر فريق الشياطين الحمر مبكرا على مجريات المباراة في مسرح أحلامه وهدد مارسيال مرمى الضيوف بضربة رأس مرت بجوار القائم في الدقيقة السادسة.

وتألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون بالتصدي لضربة رأس قوية من كافاني في الدقيقة 21، ورد عليه ديفيد دي خيا حامي عرين يونايتد بالتصدي لتسديدة ديماراي جراي في الدقيقة 33.

وإثر هجوم أحمر سريع من اليمين وصلت الكرة لبرونو فرنانديز الذي مررها رائعة لمارسيال ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 43.

وحاول رجال المدرب أولي جونار سولشاير مضاعفة النتيجة مبكرا في الشوط الثاني لكن تسديدة ميسون جرينوود تصدى لها بيكفورد في الدقيقة 50.

وشارك رونالدو وجيدون سانشو بدلا من مارسيال وكافاني في الدقيقة 57 لضخ دماء جديدة في هجوم المضيف.

لكن إيفرتون إثر هجوم مرتد أدرك التعادل في الدقيقة 65 بواسطة أندروس تاونسند الذي انفرد بالمرمى وسدد على يمين دي خيا.

وعزز يونايتد قوته الضاربة في الملعب بنزول بوجبا بدلا من فريد في الدقيقة 70.

وهدد بوجبا مرمى فريق توفيز بتسديدة مرت بعدها الكرة فوق العارضة في الدقيقة 82.

وهز المدافع ييري مينا شباك يونايتد في الدقيقة 85 لكن الفيديو ألغى هدفه بعدما اتضح تسلله في منطقة جزاء منافسه.

وأتيحت فرصة هائلة ليونايتد في الدقيقة 90 لكن سانشو سدد الكرة ضعيفة إثر تمريرة بالكعب من رونالدو داخل منطقة الجزاء.

واستمر صمود إيفرتون ليقتنص نقطة ثمينة من ملعب أولد ترافورد.

وسيحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في 16 أكتوبر المقبل بينما يستضيف إيفرتون فريق وست هام يونايتد في 17 أكتوبر.

ويتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بدءا من يوم الإثنين بسبب التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.