تشكيل تشيلسي – لوكاكو يقود الهجوم.. وعودة تشالوبا للدفاع

يقود روميلو لوكاكو هجوم تشيلسي أمام ساوثامبتون، فيما يبدأ تريفو تشالوبا كأساسي في الدفاع.

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد عودة تريفو تشالوبا بعد البدء كبديل أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ لوكاكو في الهجوم، ومن خلفه تيمو فيرنر، وكالوم هودسون أودوي، فيما يتواجد ماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: تريفو تشالوبا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير.

الوسط: سيزار أزبليكويتا – روبن لوفتيس-تشيك – ماتيو كوفاسيتش – بن تشيلويل.

أمامهم: كالوم هودسون أودوي – تيمو فيرنر.

الهجوم: روميلو لوكاكو.