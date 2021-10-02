مصدر مقرب من موسيماني يكشف لـ في الجول عن عروض خليجية.. وموقف المدرب

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 14:49

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - إنبي - موسيماني

في الدوري الأهلي موسيماني
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