انتهت في إنجلترا - يونايتد (1) (1) إيفرتون

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

تاونسند

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق85: ييري مينا يسجل في شباك يونايتد لكن الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق82: بوجبا يسدد الكرة فوق العارضة

ق70: نزول بوجبا بدلا من فريد

ق65: جووووووووول! تاونسند يسجل هدف التعادل لإيفرتون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق57: رونالدو وسانشو يشاركان بدلا من مارسيال وكافاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: مارسيال جوووووول! سدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك بيكفورد

ق33: دي خيا يتألق بالتصدي لتسديدة جراي

ق21: حارس إيفرتون يتألق أمام رأسية كافاني

ق16: رأسية كين تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى دي خيا حارس يونايتد

ق6: مارسيال يضرب الكرة برأسه بجوار القائم بعد عرضية بيساكا

ق5: سيطرة مبكرة وضغط لمانشستر يونايتد

بداية المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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