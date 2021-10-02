انتهت في إنجلترا - يونايتد (1) (1) إيفرتون
السبت، 02 أكتوبر 2021 - 13:12
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق85: ييري مينا يسجل في شباك يونايتد لكن الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل
ق82: بوجبا يسدد الكرة فوق العارضة
ق70: نزول بوجبا بدلا من فريد
ق65: جووووووووول! تاونسند يسجل هدف التعادل لإيفرتون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق57: رونالدو وسانشو يشاركان بدلا من مارسيال وكافاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: مارسيال جوووووول! سدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك بيكفورد
ق33: دي خيا يتألق بالتصدي لتسديدة جراي
ق21: حارس إيفرتون يتألق أمام رأسية كافاني
ق16: رأسية كين تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى دي خيا حارس يونايتد
ق6: مارسيال يضرب الكرة برأسه بجوار القائم بعد عرضية بيساكا
ق5: سيطرة مبكرة وضغط لمانشستر يونايتد
بداية المباراة