هدفا صلاح مرشحان للأفضل لـ ليفربول في سبتمبر

أعلن ليفربول 10 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل للفريق خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وجاءت كالتالي:

هدف صلاح ضد ليدز يونايتد

هدف صلاح ضد كريستال بالاس

هدف كيرنز ضد واتفورد

هدف دين ضد واتفورد

هدف هندرسون ضد ميلان

هدف كيتا ضد كريستال بالاس

هدف موسيالوفسكي الأول ضد تشيلسي

هدف جوتا ضد برينتفورد

هدف جونز ضد برينتفورد

هدف فيرمينو الأول ضد بورتو

⚠️ 𝙎𝙩𝙪𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙥𝙩𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 ⚠️ Which one of these 🔟 Reds’ strikes is your Goal of the Month? pic.twitter.com/dHvFw1SRS0 — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2021

وطرح ليفربول الأهداف العشرة لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

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وفاز ليفربول بخمس مباريات خلال سبتمبر وتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل لقب الدوري يوم الأحد في لقاء مرتقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.