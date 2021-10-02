هدفا صلاح مرشحان للأفضل لـ ليفربول في سبتمبر

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

أعلن ليفربول 10 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل للفريق خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وجاءت كالتالي:

هدف صلاح ضد ليدز يونايتد

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هدف صلاح ضد كريستال بالاس

هدف كيرنز ضد واتفورد

هدف دين ضد واتفورد

هدف هندرسون ضد ميلان

هدف كيتا ضد كريستال بالاس

هدف موسيالوفسكي الأول ضد تشيلسي

هدف جوتا ضد برينتفورد

هدف جونز ضد برينتفورد

هدف فيرمينو الأول ضد بورتو

وطرح ليفربول الأهداف العشرة لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

صوت من هنا

وفاز ليفربول بخمس مباريات خلال سبتمبر وتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل لقب الدوري يوم الأحد في لقاء مرتقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

ليفربول محمد صلاح
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