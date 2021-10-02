رونالدو لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد

حصد كريستيانو رونالدو جائزة لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

البرتغالي العائد لصفوف الشياطين الحمر سجل ثنائية في شباك نيوكاسل بظهوره الأول، ثم سجل هدفا في مرمى وست هام.

كما هز شباك يانج بويز السويسري في دوري الأبطال ومن ثم أنهى الشهر بهدف قاتل في شباك فياريال الإسباني بالدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

وتفوق رونالدو على جيسي لينجارد وماسون جرينوود ودافيد دي خيا لحصد الجائزة.

وكان جرينوود قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي.

Don't mind us, just @Cristiano picking up 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 award ✨ Presenting United's Player of the Month for September 🥇#MUFC pic.twitter.com/ueXTAL9b7R — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم رونالدو قادما من يوفنتوس إلى يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية مقابل 15 مليون يورو.