رونالدو لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

حصد كريستيانو رونالدو جائزة لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

البرتغالي العائد لصفوف الشياطين الحمر سجل ثنائية في شباك نيوكاسل بظهوره الأول، ثم سجل هدفا في مرمى وست هام.

كما هز شباك يانج بويز السويسري في دوري الأبطال ومن ثم أنهى الشهر بهدف قاتل في شباك فياريال الإسباني بالدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

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وتفوق رونالدو على جيسي لينجارد وماسون جرينوود ودافيد دي خيا لحصد الجائزة.

وكان جرينوود قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم رونالدو قادما من يوفنتوس إلى يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية مقابل 15 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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