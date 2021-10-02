تشكيل يونايتد - كافاني ومارسيال يواجهان إيفرتون.. ورونالدو بديل

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

إيدينسون كافاني مع مانشستر يونايتد أمام ليفربول

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه إيفرتون اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد فريد للتشكيل بعدما شارك بديلا ضد فياريال يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بينما يقود إدينسون كافاني الهجوم بدلا من كريستيانو رونالدو ويلعب أنتوني مارسيال بدلا من بول بوجبا.

وجاء التشكيل:

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حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - رافاييل فاران - فيكتور لينديلوف - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: أنتوني مارسيال - سكوت ماكتوميناي - برونو فرنانديز - فريد - ميسون جرينوود

الهجوم: إدينسون كافاني

البدلاء: هندرسون - تيليس - بايي - ماتيتش - رونالدو - بوجبا - سانشو - دي بيك - لينجارد

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن ليفربول المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرا وتنقلها قناة beIN Premium 1.

مانشستر يونايتد
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