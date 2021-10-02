تشكيل يونايتد - كافاني ومارسيال يواجهان إيفرتون.. ورونالدو بديل

أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه إيفرتون اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد فريد للتشكيل بعدما شارك بديلا ضد فياريال يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بينما يقود إدينسون كافاني الهجوم بدلا من كريستيانو رونالدو ويلعب أنتوني مارسيال بدلا من بول بوجبا.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - رافاييل فاران - فيكتور لينديلوف - آرون وان-بيساكا

وسط الملعب: أنتوني مارسيال - سكوت ماكتوميناي - برونو فرنانديز - فريد - ميسون جرينوود

الهجوم: إدينسون كافاني

البدلاء: هندرسون - تيليس - بايي - ماتيتش - رونالدو - بوجبا - سانشو - دي بيك - لينجارد

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴 Presenting Ole's Reds to take on Everton 👊#MUFC | #MUNEVE — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطة عن ليفربول المتصدر.

وتنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرا وتنقلها قناة beIN Premium 1.