كوكا أساسي للمباراة الثانية على التوالي أمام ألانياسبور

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تواجد أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لـ كونيا سبور في مواجهة ألانياسبور خلال مواجهات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويظهر كوكا أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك أمام قاسم باشا في الجولة الماضية وسجل أول أهدافه بقميص الفريق.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لـ كوكا قبل السفر إلى مصر للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2020.

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وجاء تشكيل كونياسبور:

الحارس: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: نيجك سكوبيتش - أحمت كاليتش - عبد الكريم بادراتشكي - جويلهيرمي

الوسط: سونير ديكمين - أمير هادياهميتوفيتش - إندري تيتشي

الهجوم: سردار جورلير - أحمد حسن "كوكا" - زيمير بيتيكي

وتعد تلك المواجهة الخامسة التي يخوضها كوكا منذ انضمامه إلى كونياسبور إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

كونيا سبور أحمد حسن كوكا
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