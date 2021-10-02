كلوب: أعتذر لـ جوارديولا

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على احترامه وإعجابه ببيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لا أعرف هل قلت ذلك لبيب من قبل أم لا، لكني معجب به، هذا حقيقي".

وواصل "من وقت إلى آخر يزعجه كلامي في المؤتمرات الصحفية، لا أقصد إزعاجه، لكن عندما يخبره عضو في جهازه الفني بما قلته، أراه غاضبا جدا في المؤتمر الصحفي. آسف لذلك".

وأضاف "أحترمه كثيرا. نعتقد أننا نعرف الكثير عن بعضنا البعض لكن لا. التقينا في مباريات. عائلتي قابلت عائلته، وأقول لكم إن شخصا لديه عائلة مثل جوارديولا لابد أنه إنسان جيد. خلال المباريات أيا كان ما يقول، أو ما أقول، ليس مهما. أريد الفوز وهو كذلك، نحن مختلفان".

ويستضيف كلوب فريق جوارديولا على ملعب أنفيلد في لقاء ناري يسعى فيه الأول لتعزيز تصدره لترتيب البطولة، بينما يريد سيتي حامل اللقب اقتناص المركز الأول.

وعلق كلوب "مواجهة جوارديولا إحدى أقوى التحديات لكل المدربين، لأن فريقه جيد جدا. يعجبني ذلك، في هذا المستوى لا يوجد هامش للخطأ. عندما تخطئ تُعاقب. نحن ليفربول، لدينا فرصة للفوز، فلنحاول إذن".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وإيفرتون وبرايتون.

ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية ليظل الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يخسر حتى الآن.