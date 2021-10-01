عضو الزمالك: نبحث قانونية اقتصار حضور الجمعية العمومية على المٌلقحين ضد كورونا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف حسام المندوه عضو اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك، عن تفاصيل تخص الانتخابات المرتقبة في النادي بشهر نوفمبر المقبل.

وصرّح المندوه عبر أون تايم سبورتس 2 عندما سُئل عن إمكانية دخول أفراد اللجنة الحالية للانتخابات: "ربنا يسهّل، اجتمعنا لكن لم نستقر على دخولنا بشكل نهائي أم لا، محمد الإتربي أعلن موقفه بعدم الدخول".

وكشف المندوه: "لأسباب صحية نفكر أن يقتصر حضور الجمعية العمومية على الحاصلين على لقاح كورونا، سنرى إن كانت الفترة الزمنية تكفي ومدى قانونية الفكرة، لا نزال ندرسها، لكن سيكون هناك إجراءات احترازية قوية دون شك".

وأشار: "لا يمكن تقسيم الجمعية على يومين، هناك حالة سابقة مع الأهلي ولم يستطع إقامة الجمعية العمومية على يومين، لكن سنخاطب الجهات المعنية لمعرفة إن كان هناك استثناء بسبب كورونا".

وتطرق لصندوق التبرع للزمالك: "أحيانا تحدث طفرات في التبرع لصندوق الزمالك وأحيانا تهدأ، لكن الأرقام تخطت العشرين مليون".

وعن حقيقة عقد صفقات في السر بانتظار سقوط عقوبة عدم القيد: "هناك اتفاقيات وكلام موجود لكنه لا يزال في الدرج، لا يمكن إخراجه من الدرج إلا بعد حل مشاكلنا".

وأتم نافيا غضب لاعبي الزمالك بشأن عدم تلقي مستحقاتهم: "لاعبو الزمالك لم يضربوا عن التدريبات كما قيل، بل إن كارتيرون هو من أعطاهم راحة ذلك اليوم. سيحصلون على دفعة جديدة الأسبوع المقبل".

وأعلن الزمالك أن باب الترشح يُفتح رسميًا السبت 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً بشكل يومي.

كما تم دعوة الأعضاء للجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل والتي تشهد التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك.

وكشف الزمالك عن جدول أعمال الجمعية العمومية بالكامل:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويدير الزمالك حاليا لجنة برئاسة حسين لبيب لحين عقد الانتخابات في نوفمبر المقبل.

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